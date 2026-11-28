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चरखी-दादरी में कोहरे से निपटने के लिए रोडवेज तैयार, 106 बसों में फॉग लाइट और रिफ्लेक्टर दुरुस्त
सर्दियों में धुंध और कोहरे के दौरान सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए रोडवेज विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग ने अपने बेड़े में शामिल सभी 106 बसों की तकनीकी जांच करवाकर फॉग लाइट, रिफ्लेक्टर, इंडिकेटर और वाइपर दुरुस्त करवा दिए हैं। इनमें पांच चालक प्रशिक्षण बसें, 10 मिनी बसें और 91 बड़ी बसें शामिल हैं।
कोहरे में दृश्यता कम होने के कारण हादसों की आशंका बढ़ जाती है। इसे देखते हुए बसों की आगे और पीछे लगी फॉग लाइट तथा रिफ्लेक्टर की जांच की गई है, ताकि कम रोशनी में दूसरे वाहन चालकों को बस आसानी से दिखाई दे सके। इसके अलावा 50 से अधिक अतिरिक्त फॉग लाइट भी रिजर्व रखी गई हैं, ताकि खराबी आने पर तत्काल उन्हें बदला जा सके।
धुंध का अधिक प्रभाव सुबह और देर रात रहता है। ऐसे में चालकों को नियंत्रित गति से बस चलाने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मौसम के अनुरूप सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय स्तर पर बसों की नियमित तकनीकी जांच भी जारी रहेगी। अधिकारियों के अनुसार, यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। किसी भी बस में सुरक्षा उपकरणों से जुड़ी खामी मिलने पर तत्काल मरम्मत करवाई जाएगी।
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