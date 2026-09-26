नगर में आज:
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 26 Sep 2026 07:09 PM IST
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नगर में आज :
रक्तदान शिविर
सांवड़ : गांव सांवड के संकल्प पुस्तकालय में रक्तदान शिविर का आयोजन, सुबह 9 बजे से।
जागरूकता कार्यक्रम
स्कूल: साइबर क्राइम पुलिस की ओर से स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, सुबह 9 बजे से।
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रक्तदान शिविर
सांवड़ : गांव सांवड के संकल्प पुस्तकालय में रक्तदान शिविर का आयोजन, सुबह 9 बजे से।
जागरूकता कार्यक्रम
स्कूल: साइबर क्राइम पुलिस की ओर से स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, सुबह 9 बजे से।