विज्ञापन





रक्तदान शिविर

सांवड़ : गांव सांवड के संकल्प पुस्तकालय में रक्तदान शिविर का आयोजन, सुबह 9 बजे से।

जागरूकता कार्यक्रम

स्कूल: साइबर क्राइम पुलिस की ओर से स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, सुबह 9 बजे से।

नगर में आज :