Charkhi Dadri News: नगर में आज -
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 05 Nov 2026 08:11 PM IST
विज्ञापन
दिवाली महोत्सव
आदर्श स्कूल : बौंद आदर्श स्कूल में दीवाली महोत्सव सुबह 10 बजे।
स्कूल : कैप्टन जिले सिंह स्कूल में दीया सज्जा प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
प्रदर्शन :
एक्सईएन कार्यालय : पीडब्ल्यूडी कर्मचारी यूनियन का एक्सईएन कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन सुबह 11 बजे।
विज्ञापन
आदर्श स्कूल : बौंद आदर्श स्कूल में दीवाली महोत्सव सुबह 10 बजे।
स्कूल : कैप्टन जिले सिंह स्कूल में दीया सज्जा प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
प्रदर्शन :
एक्सईएन कार्यालय : पीडब्ल्यूडी कर्मचारी यूनियन का एक्सईएन कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन सुबह 11 बजे।