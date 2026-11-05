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Charkhi Dadri News: नगर में आज -

Thu, 05 Nov 2026 08:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Thu, 05 Nov 2026 08:11 PM IST
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city events
दिवाली महोत्सव
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आदर्श स्कूल : बौंद आदर्श स्कूल में दीवाली महोत्सव सुबह 10 बजे।
स्कूल : कैप्टन जिले सिंह स्कूल में दीया सज्जा प्रतियोगिता सुबह 10 बजे।
प्रदर्शन :
एक्सईएन कार्यालय : पीडब्ल्यूडी कर्मचारी यूनियन का एक्सईएन कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन सुबह 11 बजे।
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