Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Charkhi Dadri News ›   Bhakiyu demands purchase of millet in villages without consolidation

Charkhi Dadri News: भाकियू ने की बिना चकबंदी वाले गांवों में बाजरा खरीद की मांग

Sat, 07 Nov 2026 01:53 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 07 Nov 2026 01:53 AM IST
विज्ञापन
Bhakiyu demands purchase of millet in villages without consolidation
बाढड़ा। भारतीय किसान यूनियन ने बिना चकबंदी वाले गांवों में बाजरा खरीद की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। किसानों ने प्रभावित गांवों की फसल खरीदने के लिए विशेष व्यवस्था की मांग की है। उपमंडल में करीब 15 ऐसे गांव हैं जहां चकबंदी नहीं हुई है।
विज्ञापन

किसानों को फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ''मेरी फसल मेरा ब्योरा'' पोर्टल पर बाजरा सत्यापन में देरी हुई है। कुछ गांवों का डेटा अभी भी सत्यापित होना बाकी है। इस तकनीकी और प्रशासनिक देरी से किसान मंडियों में परेशान हैं। किसानों ने एसडीएम से मार्केट कमेटी सचिव को निर्देश जारी करने की गुहार लगाई। इसका उद्देश्य प्रभावित गांवों के किसानों का बाजरा बिकवाने हेतु विशेष व्यवस्था करना है।
विज्ञापन

अधिकारियों को उचित कदम उठाने को कहा
भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने विधायक से भी मुलाकात की है। विधायक ने मामले का संज्ञान लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को उचित कदम उठाने को कहा। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग तुरंत लागू नहीं हुई तो वे बड़ा कदम उठाएंगे। उनका कहना है कि प्रशासनिक देरी की सजा किसानों को नहीं मिलनी चाहिए। इस मौके पर रामअवतार लाड, प्रधान हरपाल सिंह भांडवा, सतबीर सिंह, जिला सिंह, कंवर सिंह और राजेश कुमार समेत कई किसान नेता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed