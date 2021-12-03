Charkhi Dadri News: भाकियू ने की बिना चकबंदी वाले गांवों में बाजरा खरीद की मांग

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किसानों को फसल बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ''मेरी फसल मेरा ब्योरा'' पोर्टल पर बाजरा सत्यापन में देरी हुई है। कुछ गांवों का डेटा अभी भी सत्यापित होना बाकी है। इस तकनीकी और प्रशासनिक देरी से किसान मंडियों में परेशान हैं। किसानों ने एसडीएम से मार्केट कमेटी सचिव को निर्देश जारी करने की गुहार लगाई। इसका उद्देश्य प्रभावित गांवों के किसानों का बाजरा बिकवाने हेतु विशेष व्यवस्था करना है।अधिकारियों को उचित कदम उठाने को कहाभारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने विधायक से भी मुलाकात की है। विधायक ने मामले का संज्ञान लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को उचित कदम उठाने को कहा। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग तुरंत लागू नहीं हुई तो वे बड़ा कदम उठाएंगे। उनका कहना है कि प्रशासनिक देरी की सजा किसानों को नहीं मिलनी चाहिए। इस मौके पर रामअवतार लाड, प्रधान हरपाल सिंह भांडवा, सतबीर सिंह, जिला सिंह, कंवर सिंह और राजेश कुमार समेत कई किसान नेता मौजूद रहे।