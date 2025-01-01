Charkhi Dadri News: छह करोड़ से मातृ-शिशु अस्पताल में बनेगा चार मंजिला सराय विश्राम गृह

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इसके निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग की ओर से निविदाएं खोल दी गई हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। मातृ-शिशु अस्पताल में प्रतिदिन 400 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए लेबर रूम और प्रसव की सुविधा होने के कारण दूरदराज के गांवों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं परिजनों के साथ यहां आती हैं। विज्ञापन

प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा को दो दिन तक अस्पताल में भर्ती रखा जाता है। ऐसे में बाहर से आने वाले तीमारदारों के सामने ठहरने और भोजन की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती बन जाता है। इससे अब राहत मिलेगी। इसके निर्माण को लेकर लोक निर्माण विभाग की ओर से निविदाएं खोल दी गई हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। मातृ-शिशु अस्पताल में प्रतिदिन 400 से अधिक मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए लेबर रूम और प्रसव की सुविधा होने के कारण दूरदराज के गांवों से भी बड़ी संख्या में महिलाएं परिजनों के साथ यहां आती हैं।प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा को दो दिन तक अस्पताल में भर्ती रखा जाता है। ऐसे में बाहर से आने वाले तीमारदारों के सामने ठहरने और भोजन की व्यवस्था करना बड़ी चुनौती बन जाता है। इससे अब राहत मिलेगी।

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चरखी दादरी। सरदार झाड़ू सिंह चौक के समीप स्थित मातृ-शिशु अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों के परिजनों को अब ठहरने के लिए होटल, धर्मशाला की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग ने परिसर में करीब 6 करोड़ की लागत से चार मंजिला सराय विश्राम गृह बनाने की योजना तैयार की है।