Charkhi Dadri News: जहरीला पदार्थ निगलने से 76 वर्षीय बुजुर्ग की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 23 Nov 2026 12:12 AM IST
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चरखी दादरी। जिले के गांव छिल्लर में एक 76 वर्षीय बुजुर्ग रत्न सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ निगलने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार रतन सिंह पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।
तबीयत बिगड़ने पर मामले की जानकारी परिजनों को मिली। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से संबंधित जानकारी जुटाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया।
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घटना के संबंध में पुलिस ने मृतक के बेटे मंजीत के बयान दर्ज किए। परिजनों की ओर से दिए गए बयानों के आधार पर पुलिस ने इत्तेफाकिया कार्रवाई अमल में लाई। आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। संवाद
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प्राप्त जानकारी के अनुसार रतन सिंह पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।
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तबीयत बिगड़ने पर मामले की जानकारी परिजनों को मिली। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से संबंधित जानकारी जुटाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया।
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घटना के संबंध में पुलिस ने मृतक के बेटे मंजीत के बयान दर्ज किए। परिजनों की ओर से दिए गए बयानों के आधार पर पुलिस ने इत्तेफाकिया कार्रवाई अमल में लाई। आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। संवाद