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प्राप्त जानकारी के अनुसार रतन सिंह पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। इसी दौरान उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।तबीयत बिगड़ने पर मामले की जानकारी परिजनों को मिली। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से संबंधित जानकारी जुटाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया।घटना के संबंध में पुलिस ने मृतक के बेटे मंजीत के बयान दर्ज किए। परिजनों की ओर से दिए गए बयानों के आधार पर पुलिस ने इत्तेफाकिया कार्रवाई अमल में लाई। आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। संवाद