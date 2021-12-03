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हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। शिकायत में गांव महराणा निवासी सुखबीर ने बताया कि उसका भाई मनोज 20 नवंबर की रात करीब 10 बजे प्लॉट के सामने सो रहा था।इसी दौरान कुछ लोग कुल्हाड़ी और लाठी-डंडे लेकर वहां पहुंचे और उसके भाई पर हमला कर दिया। शोर सुनकर वह अपनी भाभी के साथ मौके पर पहुंचा तो हमलावर उसके भाई पर वार कर रहे थे। परिवार के सदस्यों को देखकर आरोपी हथियारों सहित मौके से भाग गए।परिजन घायल मनोज को पहले दादरी के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे जहां से उसे रेफर कर दिया गया। इसके बाद खेड़ी सांव स्थित अस्पताल से भी उसे पीजीआई रोहतक भेज दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में मनोज के सिर पर पांच जगह गहरे घाव और एक जगह खरोंच की चोट दर्ज की गई है।सदर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।