Charkhi Dadri News: नेशनल स्कूल गेम्स वुशु प्रतियोगिता में भाग लेंगे 16 खिलाड़ी

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शनिवार को जिला स्कूली खेल अधिकारी प्रदीप सांगवान और झोझू व्यापार मंडल के प्रधान नरेश ठेकेदार ने शिविर का दौरा किया। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य प्रमेंद्र और अशोक शर्मा ने भी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने उन्हें लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित किया। नरेश ठेकेदार ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने कहा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेना प्रतिभा प्रदर्शित करने और अनुभव हासिल करने का महत्वपूर्ण अवसर होता है। उन्होंने यह भी कहा, सफलता के लिए निरंतर अभ्यास, अनुशासन, आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम आवश्यक हैं।खिलाड़ियों को मिल रहा तकनीकी प्रशिक्षणशिविर में कोच अजय कुमार और महिला कोच वर्षा खिलाड़ियों को तकनीकी प्रशिक्षण दे रहे हैं। टीम मैनेजर किस्मत और योगेंद्र भी खिलाड़ियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। नरेश ठेकेदार ने विश्वास जताया कि हरियाणा के खिलाड़ी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व डीपीई अजमेर, सुनील, अमरजीत, प्रदीप और कोच अजय सांगवान भी मौजूद रहे।