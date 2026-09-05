Charkhi Dadri News: 153 हड़तालीकर्मियों को पांच दिन में ड्यूटी ज्वाइन करने का नोटिस, कर्मचारियों ने लेने से किया मना

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चरखी दादरी। शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को 31वें दिन भी जारी रही। नगर परिषद प्रशासन ने 153 हड़ताली कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए नोटिस जारी किए हैं। हालांकि, कर्मचारियों ने इन नोटिसों को लेने से इन्कार कर दिया है।प्रशासन ने शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था को संभालने के लिए रात में विशेष अभियान चलाकर करीब 10 टन कचरा उठाया है। नगर परिषद की टीम ने पुराना डाकघर, मेन रोहतक रोड, खाद्य एवं पूर्ति विभाग कार्यालय के सामने, मेजबान चौक, तिकोना पार्क, पूर्ण मार्केट के पीछे और कन्या वैश्य स्कूल के आसपास जमा कचरे को उठवाया गया।जेसीबी की मदद से कचरे को उठाकर निर्धारित स्थान पर पहुंचाया गया। करीब चार घंटे चले अभियान के दौरान प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक स्थानों से कचरा हटाने पर जोर दिया गया। प्रशासन का प्रयास है कि दिन के समय बढ़ने वाले कचरे के दबाव को कम करने के लिए रात में भी सफाई अभियान चलाया जाए।