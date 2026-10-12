Charkhi Dadri News: विशेष चेकिंग अभियान में 112 वाहनों की तलाशी

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अभियान के दौरान हाईवे से गुजरने वाले 112 वाहनों को रोककर तलाशी ली गई। पुलिस ने वाहनों के दस्तावेज, डिकी और उनमें रखे सामान की जांच की। सड़क पर घूमते मिले चार संदिग्ध व्यक्तियों को भी रोका गया। पुलिस ने उनके बारे में जानकारी जुटाई और रिकॉर्ड के आधार पर जांच की। कप्तान सिंह ने जवानों को जांच में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की आवाजाही पर रोक लगाना है।यात्रियों से सहयोग की अपीलपुलिस ने वाहन चालकों और यात्रियों से सफर के दौरान पहचान पत्र साथ रखने को कहा। वाहन की आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस भी साथ रखने की अपील की गई। नाकों पर जांच के दौरान पुलिस का सहयोग करने का आग्रह किया गया। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या लावारिस वस्तु की सूचना डायल-112 पर देने को कहा गया।