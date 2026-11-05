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अमित शाह आज हरियाणा दाैरे पर: करनाल में करेंगे पदयात्रा का नेतृत्व, अंबाला में शहीद स्मारक का लोकार्पण

Thu, 05 Nov 2026 08:39 AM IST
Nivedita अमर उजाला नेटवर्क, हरियाणा
अमर उजाला नेटवर्क, हरियाणा Published by: Nivedita Updated Thu, 05 Nov 2026 08:39 AM IST
सार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले करनाल में भाजपा की ओर से आयोजित लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद वह अंबाला छावनी पहुंचकर नवनिर्मित शहीद स्मारक का लोकार्पण करेंगे। 

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Union Home Minister Amit Shah Haryana visit today padyatra in Karnal martyrs memorial in Ambala all update
अंबाला में अमित शाह के स्वागत में लगे होर्डिंग - फोटो : संवाद

विस्तार
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दाैरे पर हैं। वे पहले करनाल और फिर अंबाला छावनी जाएंगे।
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हरियाणा दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को नई दिल्ली में उनसे मुलाकात की। कर्तव्य भवन में हुई बैठक में दोनों ने करनाल और अंबाला में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद कहा कि अमित शाह के हरियाणा आगमन को लेकर लोगों में उत्साह है। उन्होंने दोनों कार्यक्रमों की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर गृह मंत्री से चर्चा की। करनाल की पदयात्रा के जरिये भाजपा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है, जबकि अंबाला में शहीद स्मारक का लोकार्पण स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों को सम्मान देने से जुड़ा कार्यक्रम है।
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अंबाला में ट्रैफिक डायवर्ट
अंबाला में 800 करोड़ की लागत से बनी शहीद स्मारक का आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। वह गांधी मैदान में एक रैली के माध्यम से हजारों लोगों को संबोधित भी करेंगे।
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रैली को लेकर अंबाला पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए हैं। रैली के मद्देनजर जनता चौक से गीता गोपाल चौक तक अम्बाला-यमुनानगर मार्ग पर सामान्य यातायात अस्थायी रूप से बाधित रहेगा। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं के वाहनों के लिए यह मार्ग खुला रहेगा। पुलिस प्रशासन ने आमजन की सुविधा के लिए व्यापक रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है।
 
इस मार्ग पर आवाजाही रहेगी बाधित
छावनी में जनता चौक से गीता गोपाल चौक के बीच अंबाला -यमुनानगर मार्ग पर रैली के दौरान सामान्य वाहनों का प्रवेश कुछ समय के लिए वर्जित रहेगा। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे इस मार्ग का प्रयोग करने से बचें और निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से निकलें।


वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक रूट
अंबाला छावनी से यमुनानगर जाने के लिए:
रूट 1: अंबाला - शाहबाद - साहा - यमुनानगर
रूट 2: मोहड़ा अनाज मंडी - न्यू रिंग रोड - बड़ा खुड्डा -  साहा - यमुनानगर
रूट 3: बलदेव नगर - पंजोखरा साहिब - शहजादपुर - साहा - यमुनानगर

यमुनानगर से अंबाला आने के लिए:
रूट 1: यमुनानगर - साहा- शाहबाद - अंबाला 
रूट 2: यमुनानगर - साहा - बड़ा खुड्डा -  न्यू रिंग रोड -  मोहड़ा अनाज मंडी - अंबाला छावनी
रूट 3: यमुनानगर - साहा - शहजादपुर - पंजोखरा साहिब -  बलदेव नगर - अंबाला 

एसडी कॉलेज के पास रहेगी पार्किंग
रैली में शामिल होने वाले वाहनों के लिए एसडी कॉलेज, अंबाला छावनी के पास विशेष पार्किंग स्थल बनाया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोई भी वाहन सड़क किनारे या प्रतिबंधित स्थानों पर खड़ा न किया जाए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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