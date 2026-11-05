अमित शाह आज हरियाणा दाैरे पर: करनाल में करेंगे पदयात्रा का नेतृत्व, अंबाला में शहीद स्मारक का लोकार्पण

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हरियाणा दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को नई दिल्ली में उनसे मुलाकात की। कर्तव्य भवन में हुई बैठक में दोनों ने करनाल और अंबाला में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों पर चर्चा की।मुख्यमंत्री ने मुलाकात के बाद कहा कि अमित शाह के हरियाणा आगमन को लेकर लोगों में उत्साह है। उन्होंने दोनों कार्यक्रमों की तैयारियों और व्यवस्थाओं पर गृह मंत्री से चर्चा की। करनाल की पदयात्रा के जरिये भाजपा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है, जबकि अंबाला में शहीद स्मारक का लोकार्पण स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों को सम्मान देने से जुड़ा कार्यक्रम है।अंबाला में 800 करोड़ की लागत से बनी शहीद स्मारक का आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। वह गांधी मैदान में एक रैली के माध्यम से हजारों लोगों को संबोधित भी करेंगे।रैली को लेकर अंबाला पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए हैं। रैली के मद्देनजर जनता चौक से गीता गोपाल चौक तक अम्बाला-यमुनानगर मार्ग पर सामान्य यातायात अस्थायी रूप से बाधित रहेगा। हालांकि, आपातकालीन सेवाओं के वाहनों के लिए यह मार्ग खुला रहेगा। पुलिस प्रशासन ने आमजन की सुविधा के लिए व्यापक रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है।छावनी में जनता चौक से गीता गोपाल चौक के बीच अंबाला -यमुनानगर मार्ग पर रैली के दौरान सामान्य वाहनों का प्रवेश कुछ समय के लिए वर्जित रहेगा। वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे इस मार्ग का प्रयोग करने से बचें और निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से निकलें।रूट 1: अंबाला - शाहबाद - साहा - यमुनानगररूट 2: मोहड़ा अनाज मंडी - न्यू रिंग रोड - बड़ा खुड्डा - साहा - यमुनानगररूट 3: बलदेव नगर - पंजोखरा साहिब - शहजादपुर - साहा - यमुनानगररूट 1: यमुनानगर - साहा- शाहबाद - अंबालारूट 2: यमुनानगर - साहा - बड़ा खुड्डा - न्यू रिंग रोड - मोहड़ा अनाज मंडी - अंबाला छावनीरूट 3: यमुनानगर - साहा - शहजादपुर - पंजोखरा साहिब - बलदेव नगर - अंबालारैली में शामिल होने वाले वाहनों के लिए एसडी कॉलेज, अंबाला छावनी के पास विशेष पार्किंग स्थल बनाया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोई भी वाहन सड़क किनारे या प्रतिबंधित स्थानों पर खड़ा न किया जाए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।