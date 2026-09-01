अंडर-23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप: हरियाणा की 6 पहलवानों का चयन, अमेरिका में 12 अक्तूबर से शुरू होगी

अमेरिका के लॉस एंजेल्स में 12 से 18 अक्तूबर तक होने वाली अंडर-23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए हरियाणा की छह महिला पहलवानों का चयन हुआ है। प्रदेश की पहलवानों के एक साथ छह भारवर्गों में चयन से कुश्ती जगत में उत्साह है।

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चयनित पहलवानों में 50 किलोग्राम में परवीन, 53 किलोग्राम में स्वीटी, 59 किलोग्राम में कोमल, 62 किलोग्राम में नेहा सांगवान, 68 किलोग्राम में मानशी लाठर और 76 किलोग्राम में दीक्षा मलिक शामिल हैं।हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रमेश बोहर ने सभी चयनित पहलवानों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि खिलाड़ियों की मेहनत, प्रतिभा और लगातार किए गए अभ्यास का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी पहलवान विश्व मंच पर बेहतर प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी।उन्होंने कहा कि हरियाणा की महिला पहलवानों ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार अपनी क्षमता साबित की है। अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप में भी खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद है। उन्होंने पहलवानों के साथ उनके प्रशिक्षकों और परिवारों को भी इस उपलब्धि के लिए बधाई दी।चैंपियनशिप के लिए हरियाणा के अलावा दिल्ली और महाराष्ट्र की महिला पहलवानों का भी चयन हुआ है। 57 किलोग्राम में दिल्ली की नेहा शर्मा, 55 किलोग्राम में महाराष्ट्र की आहिल्या, 65 किलोग्राम में वैष्णवी और 72 किलोग्राम में अमृता भारतीय दल का हिस्सा होंगी।हरियाणा से चयनित छह पहलवानों के प्रदर्शन पर प्रदेश के खेल प्रेमियों की खास नजर रहेगी। संघ पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों से प्रतियोगिता में पूरी क्षमता के साथ उतरने और देश के लिए पदक जीतने की उम्मीद जताई है।