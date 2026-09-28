Chandigarh-Haryana News: विभाग ने स्तनपान जागरूकता अभियान चलाया

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विभाग के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान के अनुसार मां का दूध बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। यह शिशु के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभाता है। स्तनपान मां के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। इससे गर्भाशय जल्दी सामान्य होता है और कैंसर का खतरा कम होता है। यह वजन घटाने में मदद करता है और मां-बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करता है। बच्चे को यह बीमारियों से बचाने वाली प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रदान करता है और मस्तिष्क के विकास में सहायक है। यह आसानी से पचता है जिससे एलर्जी और संक्रमण का खतरा कम होता है। जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराना चाहिए। शुरुआती छह माह तक बच्चे को केवल मां का दूध ही पिलाना चाहिए।

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चंडीगढ़। महिला एवं बाल विकास विभाग ने नवजात शिशुओं व माताओं के लिए अच्छा स्वास्थ्य व संतुलित पोषण सुनिश्चित करने के लिए स्तनपान जागरूकता अभियान चलाया है। इसके तहत महिलाओं को स्तनपान के लाभ बताए जा रहे हैं।