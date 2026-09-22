मल्लिकार्जुन खरगे से मिले राव नरेंद्र सिंह: हरियाणा के राजनीतिक हालात पर चर्चा, संगठन मजबूती पर दिया जोर

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राव नरेंद्र सिंह ने पिछले दो महीनों में प्रदेश कांग्रेस की ओर से किए गए संगठनात्मक कार्यक्रमों और सरकार की नीतियों के खिलाफ हुए धरना-प्रदर्शनों की जानकारी खरगे को दी। इसके साथ ही आगामी तीन महीनों में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और जनहित के मुद्दों को लेकर प्रदेशभर में कार्यक्रम चलाने की योजना भी साझा की।बैठक में प्रदेश कांग्रेस की गतिविधियों को लगातार आगे बढ़ाने और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने पर जोर दिया गया। राव नरेंद्र सिंह के मुताबिक, खरगे ने संगठन को और मजबूत करने तथा जनमुद्दों पर सक्रियता बढ़ाने को लेकर सुझाव दिए।प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बैठक में मिले सुझावों के आधार पर आने वाले समय में संगठनात्मक गतिविधियों को गति दी जाएगी। पार्टी का फोकस बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने के साथ प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने पर रहेगा।