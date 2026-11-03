Chandigarh-Haryana News: हरियाणा को मिलीं 500 बसें, गुरुग्राम में 2 फ्लाईओवर व अंडरपास मंजूर

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चंडीगढ़। हरियाणा में परिवहन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 500 साधारण बसों की खरीद को मंजूरी दी गई है। गुरुग्राम में दो फ्लाईओवर और एक अंडरपास के निर्माण को भी स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।रोडवेज के लिए 500 डीजल इंजन वाली नॉन एसी बसें खरीदी जाएंगी। ये सभी बसें बीएस-6 उत्सर्जन मानकों के अनुरूप होंगी। ये बसें दिसंबर या आगामी वर्ष जनवरी से राज्य में पहुंचनी शुरू होंगी।बस अड्डों से सामान पहुंचाने के लिए 24 ट्रकों की खरीद भी की जाएगी।रोडवेज के डिपो और सब-डिपो के लिए एक वर्ष की आवश्यकता के अनुसार डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड की खरीद को भी मंजूरी दी गई। जींद के गांव हैबतपुर में संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए फर्नीचर की खरीद को भी स्वीकृति मिली। रोहतक स्थित स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में शिक्षक आवासों के शेष निर्माण कार्य को भी मंजूरी दी गई।पानीपत में बनेगा रेलवे ओवरब्रिजपानीपत में जीटी रोड से डाहर होते हुए एनएच-709 तक नए रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण होगा। गुरुग्राम में यातायात का दबाव कम करने के लिए तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें सेक्टर-45-46 और 51-52 के चौराहे पर एक फ्लाईओवर तथा सेक्टर-85-86 और 89-90 के चौराहे पर दूसरा फ्लाईओवर शामिल है। मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास सेक्टर-27-29 और 43-44 के चौराहे पर एक अंडरपास बनेगा।सरकार ने 11.96 करोड़ रुपये बचाएविभिन्न परियोजनाओं में बातचीत के बाद सरकार ने कुल 11.96 करोड़ रुपये बचाए। हाई पॉवर्ड परचेज कमेटी की बैठक में नाै एजेंडे रखे गए थे जिनकी अनुमानित लागत 351.46 करोड़ रुपये थी। तीन एजेंडों के कार्यों पर 7.40 करोड़ रुपये की बचत हुई। छह एजेंडों के कार्यों पर 4.56 करोड़ रुपये की बचत हुई।