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मुनाफे वाले इलाके निजी हाथों में सौंपना अन्यायपूर्ण : राव नरेंद्र

Tue, 20 Oct 2026 07:13 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 07:13 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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चंडीगढ़। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने गुरुग्राम और नूंह में इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को 25 साल के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने सरकार से ये फैसला वापस लेने और बिजली वितरण व्यवस्था के भविष्य पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की।



चंडीगढ़ में जारी बयान में राव नरेंद्र ने कहा कि गुरुग्राम जैसे मुनाफे वाले क्षेत्रों में निजी कंपनियों को बिजली वितरण का मौका देने और ग्रामीण व कृषि क्षेत्रों की जिम्मेदारी सरकारी निगमों पर छोड़ने से सरकारी बिजली निगमों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इससे आम उपभोक्ताओं, किसानों, छोटे दुकानदारों और बिजली कर्मचारियों के हित प्रभावित होने की आशंका है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चे की चिंताओं को गंभीरता से लेने और संबंधित पक्षों से बातचीत करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिजली कर्मचारियों और आम जनता के साथ खड़ी है।
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