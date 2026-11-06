Chandigarh-Haryana News: हरियाणा में प्राकृतिक खेती के लिए पांच फसलें होंगी चिह्नित

चंडीगढ़। हरियाणा में जैविक और प्राकृतिक खेती पर मंथन के लिए हुई बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को इसके लिए कम से कम पांच उपयुक्त फसलों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इन फसलों के उत्पादन, प्रोत्साहन और विपणन के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। हल्दी, लाल मिर्च और अदरक जैसी फसलों की संभावनाओं पर भी विचार किया जा सकता है।बैठक में कृषि उपज के प्रमाणन, खरीद और विपणन की समन्वित व्यवस्था विकसित करने पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कृषि और बागवानी विभागों को किसानों का जिला और फसलवार प्रमाणित डाटा तैयार करने के निर्देश दिए है। हैफेड के प्रबंध निदेशक चंद्रशेखर खरे ने प्रभावी विपणन चैनल विकसित करने में हैफेड की भूमिका के बारे में बताया।