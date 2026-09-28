Chandigarh-Haryana News: नाैकरी की सुरक्षा के लिए अब दस्तावेजों की होगी जांच

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अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा में अनुबंध आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा का मामला अब पोर्टल से निकलकर दस्तावेजों की जांच तक पहुंच गया है। श्रम विभाग ने पंचकूला और अंबाला के उन कर्मचारियों का रिकॉर्ड तलब किया है जिनका डाटा सेवा सुरक्षा के लिए जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर सत्यापित किया जा चुका है।सेवा सुरक्षा के दावे में कम से कम पांच साल की सेवा का प्रमाण अहम रहेगा। इसके लिए स्वीकृति आदेश या वेतन पर्चियां मांगी हैं। साथ ही जुलाई 2024 में अर्जित और अगस्त 2024 में भुगतान किए गए वेतन की पर्ची भी मांगी गई है। इससे कर्मचारी की सेवा अवधि और विभाग में काम करने का रिकॉर्ड जांचा जाएगा। इसके अलावा जन्मतिथि का प्रमाण, फोटो, आधार, पैन, परिवार पहचान पत्र, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का नियुक्ति पत्र और श्रम विभाग में पहली नियुक्ति का पत्र देना होगा। विभाग और निगम से जारी अनुभव प्रमाणपत्र भी मांगा गया है।कर्मचारियों को संबंधित दस्तावेजों के साथ 29 सितंबर को दोपहर तीन बजे मुख्यालय पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। अब दस्तावेज तय करेंगे कि सेवा सुरक्षा के दावे को आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं।