Chandigarh-Haryana News: नौ आरोपियों पर आरोप तय, 10 से शुरू होगा ट्रायल

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इसके मुताबिक आरोपी सन्नी मेहरा, अमित कुमार और आर्यन शर्मा ने वारदात से पहले घटनास्थल की रेकी की थी। इसके बाद सन्नी और अमित केमिस्ट शॉप में दाखिल हुए और कैशियर जानकीदास पर गोलियां चलाईं। वहीं, आर्यन शर्मा पर बाइक सवार के रूप में आरोपियों को भागने में मदद करने का आरोप है।साजिश से लेकर मदद पहुंचाने तक के आरोपमामले में सन्नी मेहरा, आर्यन शर्मा, अमित कुमार, रोहित कुमार, रामू, आकाश कुमार, गुरमीत सिंह, सचिन सिल्वेस्टर और धर्मिंदर सिंह के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। आरोप है कि अन्य आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत आरोपियों को पनाह दी और हथियारों, पैसों तथा अन्य लॉजिस्टिक सहायता का इंतजाम किया। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या), 61(2) (आपराधिक साजिश), 3(5) (साझा मंशा से अपराध), 238 (सबूत मिटाने) और 317(2) (चोरी की संपत्ति रखने या इस्तेमाल करने) के तहत आरोप तय किए हैं। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 भी लगाई गई हैं।जेल से विदेशी हैंडलरों से संपर्क कराने का आरोपजांच एजेंसी की चार्जशीट के मुताबिक जम्मू की अंबफल्ला सेंट्रल जेल में बंद रोहित कुमार ने कथित तौर पर सिग्नल एप के जरिये गोली चलाने वाले आरोपियों का संपर्क विदेश में बैठे हैंडलर गोल्डी ढिल्लों और राणा ढिल्लों से करवाया था। जांच एजेंसी ने आरोपों के समर्थन में गवाहों के बयान, सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक, बैलिस्टिक और डीएनए रिपोर्ट को आधार बनाया है। 10 नवंबर से शुरू होने वाले ट्रायल में अभियोजन पक्ष गवाहों के जरिये अदालत में साक्ष्य पेश करेगा।