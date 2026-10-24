Chd Punjab Big News: लुधियाना में व्यक्ति का काटा हाथ, चंडीगढ़ में पुलिस मुठभेड़; अमृतसर में युवक की हत्या

नैतिक हत्याकांड मामले में पुलिस मुठभेड़

चंडीगढ़ के नैतिक हत्याकांड के आरोपी और ऑपरेशन सेल की टीम के बीच शनिवार सुबह मुठभेड़ हो गई। टीम आरोपी शूटर अर्शमेहर और मनमेहर को सेक्टर-50 में हथियार रिकवरी के लिए लेकर गई थी। दोनों आरोपी सगे भाई हैं और खरड़ में रहते हैं। आरोप है कि हथियार बरामदगी के दौरान मनमेहर ने पास पड़ी लोडेड पिस्टल उठाकर पुलिस पर फायर कर दिया। गोली एएसआई प्रदीप की तरफ चली, लेकिन वह बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण बच गए। पढ़ें पूरी खबर