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झोटा हत्याकांड: सीएम और डीजीपी के इस्तीफे पर अड़ी इंसाफ कमेटी, अब पिता की नई मांग-मानसा का एसएसपी बदलो

Sat, 24 Oct 2026 11:22 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, मानसा
संवाद न्यूज एजेंसी, मानसा Published by: Nivedita Updated Sat, 24 Oct 2026 11:22 AM IST
सार

परविंदर झोटा की पत्नी मनप्रीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक का इस्तीफा इंसाफ कमेटी और उनके परिवार की मांग है। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए नैतिक रूप से वे ही जिम्मेदार हैं।

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Jhota Murder Case father new demand replace Mansa SSP Justice Committee adamant on resignation of CM DGP
परविंदर सिंह झोटा - फोटो : संवाद

विस्तार
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परविंदर सिंह झोटा की हत्या के 11 दिन बाद भी गतिरोध बरकरार है। इंसाफ कमेटी और एसआईटी के बीच शुक्रवार को तीसरी बैठक बेनतीजा रही। शनिवार को झोटा के पिता ने नई मांग की है। उन्होंने सरकार से मानसा के एसएसपी वैभव शर्मा को बदलने की मांग की है। 
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कमेटी ने मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक के इस्तीफे की अपनी मुख्य मांग दोहराई। एसआईटी ने इस मांग को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। इसके बाद इंसाफ कमेटी ने मांग की कि उसके पास ऐसी समिति भेजी जाए जिसके पास मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक के इस्तीफे की मांग पूरी करने का अधिकार हो। एसआईटी ने इंसाफ कमेटी की बारह अन्य मांगें स्वीकार करने का भरोसा दिया। हालांकि, मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक के इस्तीफे पर कोई सहमति नहीं बन सकी। 
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25 अक्तूबर को होगा झाडू फूंक प्रदर्शन
कमेटी ने संघर्ष जारी रखने का एलान किया है। कमेटी 25 अक्तूबर को राज्य भर में झाड़ू फूंक प्रदर्शन करेगी। कमेटी ने ख्याला में बनने वाले ट्रॉमा सेंटर का नाम परविंदर झोटा के नाम पर रखने की भी मांग की। एसआईटी ने कहा कि सेंटर बनने के बाद नामकरण पर विचार किया जाएगा जिस पर कमेटी सहमत नहीं हुई।

इंसाफ कमेटी ने पंजाब सरकार पर नशे के खिलाफ युद्ध चलाने के बावजूद विधानसभा में परविंदर झोटा को केवल श्रद्धांजलि देने का आरोप लगाया। कमेटी ने कहा कि इस हत्या और नशे पर बहस होनी चाहिए थी। एसआईटी की अगुवाई कर रही अपनीत रियात ने बताया कि सरकार ने इंसाफ कमेटी की कई मांगें मान ली हैं। सरकार ने बिना डॉक्टर की पर्ची के प्रीगाबालीन की बिक्री पर रोक लगा दी है। परिवार को सुरक्षा देने और नई मांगों पर भी विचार किया जा रहा है। 

परविंदर झोटा की पत्नी मनप्रीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक का इस्तीफा इंसाफ कमेटी और उनके परिवार की मांग है। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए नैतिक रूप से वे ही जिम्मेदार हैं। शुक्रवार को अभिनेता सोनू सूद और मालविका सूद ने भी परिवार से मिलकर दुख साझा किया। इस मौके पर कई किसान नेताओं और अन्य हस्तियों ने भी संबोधित किया।
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