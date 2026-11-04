Chandigarh-Haryana News: मोहाली में हॉकी का आज महा-रोमांच, फाइनल के लिए कोरिया से भिड़ेगा भारत

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खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। हॉकी इंडिया के उपाध्यक्ष नितिन कोहली, खेल निदेशक अभिजीत कपलिश, उपायुक्त कोमल मित्तल, एसएसपी वरुण शर्मा और नगर निगम आयुक्त संदीप सिंह गाढ़ा ने स्टेडियम का जायजा लिया। इस दौरान हॉकी इंडिया के निदेशक विक्रमपाल सिंह और बीएन भूषण भी मौजूद रहे।निशुल्क पास से मिलेगी एंट्रीअंतरराष्ट्रीय मुकाबलों का आनंद लेने के लिए दर्शक www.ticketgenie.in पर निशुल्क डिजिटल प्रवेश पास बुक कर सकते हैं। पहले मैच से दो घंटे पहले स्टेडियम के गेट खोल दिए जाएंगे। खिलाड़ियों और वीवीआईपी के लिए गेट नंबर-1, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के दर्शकों के पैदल प्रवेश के लिए गेट नंबर-2, वैध कार पास वाले मेहमानों के लिए गेट नंबर-3 और मीडिया कर्मियों के लिए गेट नंबर-4 निर्धारित किया गया है।हॉकी के साथ पंजाबी रंग भीदर्शकों को पंजाब की ग्रामीण संस्कृति और विरासत से जोड़ने के लिए स्टेडियम में साडा पिंड तैयार किया गया है। यहां पारंपरिक ग्रामीण जीवनशैली की झलक देखने को मिलेगी। दस खाद्य स्टॉलों वाला फूड कोर्ट भी दर्शकों के लिए उपलब्ध रहेगा। चार नवंबर को प्रसिद्ध गायक की लाइव प्रस्तुति खेल के रोमांच में संगीत का तड़का लगाएगी।आज के तीन बड़े मुकाबलेदोपहर 2 बजे: चीन बनाम बांग्लादेश, पांचवें और छठे स्थान के लिए।शाम 4:30 बजे: जापान बनाम मलेशिया, सेमीफाइनल।शाम 7 बजे: भारत बनाम कोरिया, सेमीफाइनल।5 नवंबर को कांस्य और स्वर्ण की जंगचैंपियनशिप के अंतिम दिन पांच नवंबर को कांस्य पदक और ग्रैंड फाइनल के मुकाबले होंगे। इन्हीं से टूर्नामेंट की अंतिम तस्वीर साफ होगी और एशियाई चैंपियन का फैसला होगा। पंजाब सरकार ने हॉकी प्रेमियों और आम जनता से स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की है।