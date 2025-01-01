Bhiwani News: डंपिंग यार्ड के बाहर सुलग रहा कचरा, 4 किमी तक फैला धुआं

विज्ञापन

जिले में ग्रेप-3 लागू होने के बाद क्रशर, मिक्सिंग प्लांट और सड़क व भवन निर्माण की परियोजनाओं पर रोक लगी हुई है। इसके बावजूद दादरी रोड स्थित नगर परिषद के ठोस कचरा निस्तारण प्लांट के आसपास खुले में कचरा जलाया जा रहा है। प्लांट के अंदर हजारों टन ठोस कचरा जमा है जबकि बाहर सड़क किनारे भी कूड़े के बड़े-बड़े ढेर लगे हैं। इनमें लगी आग से दिन-रात धुआं उठ रहा है।शनिवार को जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 271 दर्ज किया गया जो खराब श्रेणी में है। डंपिंग यार्ड से उठने वाला धुआं भिवानी-चरखी दादरी और महेंद्रगढ़-नारनौल मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों व वाहन चालकों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। हालुवास गांव के ग्रामीण अजय कुमार, घनश्याम, नरेंद्र, कुलदीप और वीरेंद्र ने बताया कि डंपिंग यार्ड के अलावा गांव तक कई स्थानों पर कूड़े के ढेर जलाए जा रहे हैं। ऑटो मार्केट और आसपास के क्षेत्र में भी दुकानदार कचरे में आग लगा रहे हैं जिससे वातावरण में धुआं फैल रहा है। सड़क और भवन निर्माण की परियोजनाएं भी थमी : ग्रेप-3 लागू होने के कारण जिले में खनन गतिविधियां, क्रशर और मिक्सिंग प्लांट बंद हैं। इसके चलते विकास कार्यों के साथ सड़क और भवन निर्माण परियोजनाओं पर भी असर पड़ा है। पीडब्ल्यूडी, जिला परिषद और नगर परिषद सहित संबंधित विभागों की सड़क परियोजनाओं के काम फरवरी तक टल गए हैं। हालांकि, पुल निर्माण परियोजनाओं का काम निर्धारित शर्तों के साथ जारी है।