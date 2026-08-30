Bhiwani News: 38 डिग्री तापमान में भीषण गर्मी से बेहाल रहे लोग
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:47 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 10:47 PM IST
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भिवानी। जिले में पिछले एक सप्ताह से जारी भीषण गर्मी और चिपचिपाहट भरी उमस ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम को आसमान में बादल छाए रहे लेकिन उमस से लोगों को राहत नहीं मिली।
सुबह से ही तेज धूप और हवा में नमी के कारण दोपहर तक तापमान बढ़ जाता है। एसी और कूलर भी तीखी उमस के आगे बेअसर साबित हो रहे हैं। पंखों से निकलने वाली गर्म हवा ने लोगों की दिन और रात की नींद हराम कर दी है।
दोपहर में बाजारों में पसरा सन्नाटा, बिक्री 50 से 60 प्रतिशत तक घटी
सराय चौपटा, घंटाघर, नया बाजार, बिचला बाजार और हलवासिया मार्केट जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक सन्नाटा पसरा रहता है। भीषण लू और चिलचिलाती धूप के कारण ग्रामीण क्षेत्रों और दूर-दराज से आने वाले ग्राहक बाजारों का रुख करने से बच रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार दोपहर के समय बिक्री करीब 50 से 60 प्रतिशत तक घट गई है।
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बढ़ती गर्मी के साथ अस्पतालों और निजी क्लीनिकों में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। चिकित्सक लोगों को दोपहर के समय बिना जरूरी काम घर से बाहर न निकलने, सूती कपड़े पहनने और पानी व अन्य तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। स्थानीय निवासी और व्यापारी अब झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी और ठप पड़ा कारोबार दोबारा रफ्तार पकड़ सकेगा।
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सुबह से ही तेज धूप और हवा में नमी के कारण दोपहर तक तापमान बढ़ जाता है। एसी और कूलर भी तीखी उमस के आगे बेअसर साबित हो रहे हैं। पंखों से निकलने वाली गर्म हवा ने लोगों की दिन और रात की नींद हराम कर दी है।
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दोपहर में बाजारों में पसरा सन्नाटा, बिक्री 50 से 60 प्रतिशत तक घटी
सराय चौपटा, घंटाघर, नया बाजार, बिचला बाजार और हलवासिया मार्केट जैसे प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक सन्नाटा पसरा रहता है। भीषण लू और चिलचिलाती धूप के कारण ग्रामीण क्षेत्रों और दूर-दराज से आने वाले ग्राहक बाजारों का रुख करने से बच रहे हैं। दुकानदारों के अनुसार दोपहर के समय बिक्री करीब 50 से 60 प्रतिशत तक घट गई है।
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बढ़ती गर्मी के साथ अस्पतालों और निजी क्लीनिकों में मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। चिकित्सक लोगों को दोपहर के समय बिना जरूरी काम घर से बाहर न निकलने, सूती कपड़े पहनने और पानी व अन्य तरल पदार्थों का सेवन बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं। स्थानीय निवासी और व्यापारी अब झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि बारिश होने से तापमान में गिरावट आएगी और ठप पड़ा कारोबार दोबारा रफ्तार पकड़ सकेगा।