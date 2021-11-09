Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:53 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:53 AM IST
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योग प्रशिक्षण
नवदुर्गा मंदिर : योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नवदुर्गा मंदिर में सुबह आठ बजे से।
आरोही स्कूल : तोशाम के आरोही स्कूल में डीपीई शिक्षकों का योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सुबह नौ बजे से।
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राजनीतिक
जनसंपर्क : जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का लोहारू में जनसंपर्क अभियान सुबह दस बजे से।
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नवदुर्गा मंदिर : योग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नवदुर्गा मंदिर में सुबह आठ बजे से।
आरोही स्कूल : तोशाम के आरोही स्कूल में डीपीई शिक्षकों का योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सुबह नौ बजे से।
राजनीतिक
जनसंपर्क : जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का लोहारू में जनसंपर्क अभियान सुबह दस बजे से।