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बोर्ड सचिव ने बताया कि एचटेट के संचालन की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार परीक्षा केंद्रों का गठन किया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्र जिला मुख्यालयों पर ही बनाए जाएंगे। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। उन्होंने अभ्यर्थियों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने का अनुरोध किया है।हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा-2026 के लेवल-1, 2 और 3 का आयोजन 26 व 27 दिसंबर को किया जाएगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 नवंबर से शुरू हो चुके हैं। अभ्यर्थी 27 नवंबर रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन और परीक्षा शुल्क सफलतापूर्वक जमा करने के बाद अभ्यर्थियों को पुष्टिकरण पृष्ठ (कन्फर्मेशन पेज) का प्रिंट लेना सुनिश्चित करना होगा।अभ्यर्थी 28 व 29 नवंबर को अपने आवेदन विवरणों में ऑनलाइन संशोधन कर सकेंगे। 27 नवंबर के बाद नए आवेदन और 29 नवंबर के बाद विवरणों में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।