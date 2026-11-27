Bhiwani News: नशे को पछाड़ने के लिए सड़क पर उतरेंगे युवा, लोहारू में मैराथन कल, विजेताओं को मिलेंगे 3100, 2100 और 1100 रुपये
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Fri, 27 Nov 2026 09:57 PM IST
विज्ञापन
लोहारू। नशे के अंधकार से युवाओं को दूर रखने और स्वस्थ समाज का संदेश देने के लिए 29 नवंबर को लोहारू में मैराथन दौड़ आयोजित की जाएगी। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली यह दौड़ अनाज मंडी से नवाब की कोठी तक पहुंचेगी।
आनंद हेल्थ केयर सेंटर लोहारू के चेयरमैन महेंद्र सिंह गोदारा ने बताया कि मैराथन का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के आयोजक पीडीएम अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. धर्मेंद्र हैं। आनंद हेल्थ केयर सेंटर सहयोगी की भूमिका निभा रहा है। आयोजन में भागीदारी बढ़ाने के लिए संस्थाओं, ग्राम पंचायतों और आमजन से संपर्क किया जा रहा है।
विज्ञापन
मैराथन में प्रथम स्थान पर 3100, द्वितीय पर 2100 और तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 1100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।गोदारा ने युवाओं और आमजन से अधिकाधिक भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि नशामुक्त समाज बनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
विज्ञापन
आनंद हेल्थ केयर सेंटर लोहारू के चेयरमैन महेंद्र सिंह गोदारा ने बताया कि मैराथन का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के आयोजक पीडीएम अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. धर्मेंद्र हैं। आनंद हेल्थ केयर सेंटर सहयोगी की भूमिका निभा रहा है। आयोजन में भागीदारी बढ़ाने के लिए संस्थाओं, ग्राम पंचायतों और आमजन से संपर्क किया जा रहा है।
विज्ञापन
मैराथन में प्रथम स्थान पर 3100, द्वितीय पर 2100 और तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 1100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।गोदारा ने युवाओं और आमजन से अधिकाधिक भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि नशामुक्त समाज बनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।