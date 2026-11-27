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आनंद हेल्थ केयर सेंटर लोहारू के चेयरमैन महेंद्र सिंह गोदारा ने बताया कि मैराथन का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के आयोजक पीडीएम अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. धर्मेंद्र हैं। आनंद हेल्थ केयर सेंटर सहयोगी की भूमिका निभा रहा है। आयोजन में भागीदारी बढ़ाने के लिए संस्थाओं, ग्राम पंचायतों और आमजन से संपर्क किया जा रहा है।मैराथन में प्रथम स्थान पर 3100, द्वितीय पर 2100 और तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 1100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।गोदारा ने युवाओं और आमजन से अधिकाधिक भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि नशामुक्त समाज बनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।