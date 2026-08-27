एचटेट में बड़ा बदलाव: अब अभ्यर्थियों को मिलेगी 2 ओएमआर, साथ ले जा सकेंगे कार्बन कॉपी; नोटा का विकल्प जुड़ेगा

अब हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) में अभ्यर्थियों को दो ओएमआर शीट मिलेंगी। इनमें एक ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी होगी, जिसे अभ्यर्थी परीक्षा के तुरंत बाद अपने साथ घर ले जा सकेगा। अभी तक एचटेट में केवल एक ओएमआर शीट का इस्तेमाल होता है। इसे बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद निर्धारित 100 रुपये शुल्क जमा कराने पर उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही एचटेट के प्रश्नों में दिए जाने वाले चार विकल्पों के साथ पांचवां विकल्प नोटा जोड़ने पर भी बोर्ड मंथन कर रहा है।

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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (बीएसईएच) की ओर से एचटेट-2026 परीक्षा 21 और 22 नवंबर को आयोजित कराने की तैयारी है। परीक्षा लेवल-1 (पीआरटी), लेवल-2 (टीजीटी) और लेवल-3 (पीजीटी) के लिए होगी। नवंबर में होने वाली एचटेट परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी को दो ओएमआर शीट उपलब्ध कराने की तैयारी है। एक मूल ओएमआर शीट के नीचे उसकी कार्बन कॉपी होगी। अभ्यर्थी जब मूल शीट पर विकल्पों के गोले भरेगा तो कार्बन कॉपी पर भी वही विकल्प अंकित हो जाएंगे। विज्ञापन



हालांकि, 20 प्रश्न खाली छोड़ने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करने का नियम पहले की तरह लागू रहेगा। दो ओएमआर शीट का फायदा यह होगा कि अभ्यर्थी परीक्षा के तुरंत बाद कार्बन कॉपी अपने साथ ले जा सकेगा। इससे वह भरे गए विकल्पों का मिलान कर अपने संभावित अंकों का आकलन कर सकेगा। साथ ही, किसी प्रश्न के विकल्प को लेकर आपत्ति होने पर वह तत्काल आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया अपना सकेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (बीएसईएच) की ओर से एचटेट-2026 परीक्षा 21 और 22 नवंबर को आयोजित कराने की तैयारी है। परीक्षा लेवल-1 (पीआरटी), लेवल-2 (टीजीटी) और लेवल-3 (पीजीटी) के लिए होगी। नवंबर में होने वाली एचटेट परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी को दो ओएमआर शीट उपलब्ध कराने की तैयारी है। एक मूल ओएमआर शीट के नीचे उसकी कार्बन कॉपी होगी। अभ्यर्थी जब मूल शीट पर विकल्पों के गोले भरेगा तो कार्बन कॉपी पर भी वही विकल्प अंकित हो जाएंगे।हालांकि, 20 प्रश्न खाली छोड़ने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करने का नियम पहले की तरह लागू रहेगा। दो ओएमआर शीट का फायदा यह होगा कि अभ्यर्थी परीक्षा के तुरंत बाद कार्बन कॉपी अपने साथ ले जा सकेगा। इससे वह भरे गए विकल्पों का मिलान कर अपने संभावित अंकों का आकलन कर सकेगा। साथ ही, किसी प्रश्न के विकल्प को लेकर आपत्ति होने पर वह तत्काल आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया अपना सकेगा।

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