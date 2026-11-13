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Ambala News: निबंध प्रतियोगिता में वंश प्रथम

Fri, 13 Nov 2026 01:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:16 AM IST
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Vansh takes first place in the essay competition
छावनी के आचार्य रघुवीर राजकीय महाविद्यालय में चुनावी प्रक्रिया, वोट का अधिकार और शुद्ध मतदाता स - फोटो : Website
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला। छावनी के आचार्य रघुवीर राजकीय महाविद्यालय में चुनावी प्रक्रिया, वोट का अधिकार और शुद्ध मतदाता सूची विषय पर प्रश्नोत्तरी व निबंध लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। निबंध प्रतियोगिता में वंश ने प्रथम, प्रबलीन कौर ने द्वितीय और हर्षित ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। क्विज में चेतना व निधि प्रथम, तमन्ना व सुप्रिया द्वितीय और प्राची व रितिका तृतीय स्थान पर रहीं।
महाविद्यालय के इलेक्टरल लिटरेसी क्लब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. देशराज बाजवा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। भारतीय चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव अधिकारी हरियाणा, उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा और अंबाला जिला चुनाव कार्यालय के दिशा-निर्देशों के तहत यह प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई।
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प्राचार्य डॉ. देशराज बाजवा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वोट का अधिकार और शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करती है। हम सबको मिलकर मतदान को और अधिक व्यवस्थित बनाने तथा मतदाता सूची को शुद्ध करने में सरकार का सहयोग करना चाहिए।
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राजनीति विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र कुमार दुबला ने बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से युवाओं में उत्साह बढ़ने के साथ-साथ लोकतंत्र की समझ को भी बल मिलता है और आने वाले समय में देश को सभ्य लोकतांत्रिक नागरिक मिलते हैं। इलेक्टरल क्लब के सदस्य प्रोफेसर इंद्रेश अग्रवाल ने बताया कि दोनों प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।
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