Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   The grand festival of folk faith, Chhath, begins today with 'Nahay-Khay'.

Ambala News: नहाय खाय के साथ आज से शुरू होगा लोक आस्था का महापर्व छठ

Fri, 13 Nov 2026 01:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
The grand festival of folk faith, Chhath, begins today with 'Nahay-Khay'.
अंबाला छावनी के बााजरो में छठपर्व को लेकर पहंचे चकोतरा, अनानास और सूखे नारियल दिखाता दुकानदार। - फोटो : Website
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

अंबाला। छठ पूजा को लेकर नहाय-खाय के बाद शुक्रवार खरना के साथ ही व्रती महिलाओं का कठिन निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। दो दिन बाद रविवार को अस्ताचलगामी (डूबते) सूर्य को अर्घ्य देने के साथ मुख्य पर्व मनाया जाएगा। इसे लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है और तैयारियां जोरों पर हैं।
शुक्रवार को व्रत का संकल्प लेने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं पूजन सामग्री और फलों की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ेंगी। संभावित भीड़ को देखते हुए स्थानीय दुकानदारों ने भी खास तैयारियां कर ली हैं। छठ पूजा में मौसमी और पारंपरिक फलों का विशेष महत्व होता है, जिसके कारण फल मंडियों और खुदरा बाजारों में चकोतरा, अनानास, सूखा नारियल, गन्ना और स्टार फ्रूट जैसे फलों की भारी खेप पहुंच चुकी है।
विज्ञापन

बाजार में फलों की आवक अच्छी : फल विक्रेता सोनू ने बताया कि इस बार बाजार में फलों की आवक काफी अच्छी है, जिससे दाम सामान्य बने हुए हैं। बाजार में अनानास और चकोतरा 50 रुपये प्रति पीस, सूखा नारियल 70 रुपये और स्टार फ्रूट 10 रुपये प्रति पीस की दर से बिक रहा है। वहीं, पूजा में इस्तेमाल होने वाला विशेष पान का पत्ता 100 रुपये प्रति पीस तक उपलब्ध है।

अंबाला छावनी के बााजरो में छठपर्व को लेकर पहंचे चकोतरा, अनानास और सूखे नारियल दिखाता दुकानदार।

अंबाला छावनी के बााजरो में छठपर्व को लेकर पहंचे चकोतरा, अनानास और सूखे नारियल दिखाता दुकानदार। - फोटो : Website

अंबाला छावनी के बााजरो में छठपर्व को लेकर पहंचे चकोतरा, अनानास और सूखे नारियल दिखाता दुकानदार।

अंबाला छावनी के बााजरो में छठपर्व को लेकर पहंचे चकोतरा, अनानास और सूखे नारियल दिखाता दुकानदार। - फोटो : Website

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed