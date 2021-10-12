Ambala News: विशेष ट्रेनों के संचालन से जनसेवा व आम्रपाली में कम हुआ यात्रियों का दबाव

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अंबाला। त्योहारी सीजन में रेलवे प्रशासन की भीड़ नियंत्रण की योजना का असर दिखाई देने लगा है। उत्तर रेलवे द्वारा चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों के नियमित संचालन से जनसेवा एक्सप्रेस और आम्रपाली एक्सप्रेस जैसी अत्यधिक व्यस्त दैनिक ट्रेनों में यात्रियों का दबाव काफी हद तक कम हुआ है।यात्रियों को सहूलियत देने और भगदड़ जैसी स्थिति से बचाने के लिए रेलवे ने अपनी परिचालन योजना में बड़ा बदलाव किया है। नई रणनीति के तहत, नियमित और दैनिक चलने वाली ट्रेनों के आगमन से ठीक पहले स्पेशल ट्रेनों को प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा है। इससे बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों का बड़ा हिस्सा पहले ही विशेष ट्रेनों में सवार होकर रवाना हो जाता है। नतीजतन, जब तक नियमित ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर पहुंचती हैं, तब तक भीड़ काफी कम हो चुकी होती है। शुक्रवार को भी अमृतसर और सरहिंद से चलीं विशेष ट्रेनों में यात्रियों ने बिना किसी धक्का-मुक्की या परेशानी के आसानी से अपनी सीटों पर स्थान पाया।लाउडस्पीकर के साथ प्लेटफॉर्म पर उतरी वाणिज्य विभाग की टीमस्टेशन पर यात्रियों को सही और समय पर जानकारी देने के लिए वाणिज्य विभाग की पूरी टीम मैदान में उतर आई है। वाणिज्य अधिकारी और कर्मचारी प्लेटफॉर्मों पर लाउडस्पीकर के साथ मौजूद रहकर ट्रेनों के समय, बोगियों की स्थिति और स्पेशल ट्रेनों के प्रस्थान की लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। इसके साथ ही आरपीएफ और जीआरपी के जवान पंक्तियों में यात्रियों को खड़ा कर क्रमबद्ध तरीके से बोगियों में प्रवेश करा रहे हैं।प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर मेडिकल टीम तैनात, सीसीटीवी कैमरों से निगरानीयात्रियों की स्वास्थ्य और सुरक्षा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टेशन प्रबंधन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर आपातकालीन चिकित्सा टीम व डॉक्टरों को मुस्तैद रखा गया है। कंट्रोल रूम से भीड़ पर नजर रखने के लिए संवेदनशील प्लेटफॉर्मों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा आरपीएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां प्लेटफॉर्मों और फुट ओवर ब्रिजों पर तैनात की गई हैं।जब तक यात्रियों की वापसी का प्रवाह बना रहेगा, तब तक यह विशेष नियंत्रण व्यवस्था और ट्रेनों का परिचालन इसी तरह सुचारू रूप से जारी रहेगा।यशनजीत सिंह, वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक, अंबाला मंडल।