फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Students took oath for unity and integrity of the nation.

Ambala News: विद्यार्थियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए ली शपथ

Sun, 01 Nov 2026 02:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:41 AM IST
विज्ञापन
Students took oath for unity and integrity of the nation.
छावनी के आचार्य रघुवीर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाई
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। छावनी के आचार्य रघुवीर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के सभी प्राध्यापकों और विद्यार्थियों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने की सामूहिक शपथ ली।

प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. देस राज बाजवा के मार्गदर्शक निर्देशन में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में महत्वपूर्ण दिवस उत्सव समिति की संयोजिका रीटा देवी और सह-सदस्य सुरेश कुमार प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सरदार पटेल के विचारों और उनके संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही, युवाओं को देश की सुरक्षा और प्रगति में अपना सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed