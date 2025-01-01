Ambala News: स्वाइन फ्लू के अब तक मिल चुके छह मामले

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अंबाला। जिले में संक्रामक बीमारियों का प्रकोप तेजी से पैर पसारने लगा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। अंबाला में स्वाइन फ्लू (एच1एन1) के तीन नए मामले सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या बढ़कर छह हो गई है। हालांकि पहले आए तीन मरीज इलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं।वर्तमान में दर्ज नए तीन मरीजों में से दो का इलाज नागरिक अस्पताल में और एक का रोटरी अस्पताल में चल रहा है। लगातार स्वाइन फ्लू के मरीज आने पर भी नागरिक अस्पतालों में उचित दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। मंगलवार को डॉक्टर से लेकर कर्मचारी तक और मरीज से लेकर तीमारदार तक बिना मास्क के दिखाई दिए। संक्रामक रोगों के खतरे के बावजूद ड्यूटी पर तैनात कई स्वास्थ्य कर्मी भी बिना मास्क के ही काम करते नजर आए।घबराएं नहीं, सावधानी बरतेंजिला महामारी नियंत्रक डॉ. सुनील हरि ने बताया कि स्वाइन फ्लू के मुख्य लक्षणों में तेज बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी और निमोनिया शामिल हैं। यह बीमारी संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने या उसके खांसने-छींकने से तेजी से फैलती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बीमारी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है।