गांव-गांव में लगेंगी वोट बचाओ-देश बचाओ चौपालें : बुद्धिराजा

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शहजादपुर। गांव पतरेहड़ी में शुक्रवार को वोट बचाओ-देश बचाओ चौपाल का आयोजन हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मताधिकार की रक्षा के उद्देश्य से आयोजन किया गया। इस दौरान जिला प्रभारी व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि अभियान को जिले के गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाया जाएगा। हर गांव में चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा।मुख्य अतिथि एआईसीसी प्रभारी रवि जोशी ने कहा कि संविधान से मिला मतदान का अधिकार नागरिक की सबसे बड़ी ताकत है और इसकी रक्षा सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और मतदाता सूचियों पर नजर रखने का आह्वान किया, ताकि किसी पात्र नागरिक का नाम न कटे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) अध्यक्ष दुष्यंत चौहान और ब्लॉक अध्यक्ष दीपक राणा ने की।दुष्यंत चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान को लेकर उत्साह है। चौपालों के जरिये ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी। दीपक राणा ने सभी का आभार जताया। इस मौके पर पूर्व सूचना आयुक्त अशोक मेहता, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन राजेश कुमार, ब्लॉक चेयरमैन नीरज, राम सिंह कोडवा, रोहित शर्मा, गुरमेल सिंह सहित कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे।