Ambala News: खाली प्लॉट बने डंपिंग जोन, पॉश कॉलोनियों में गंदगी से लोग परेशान

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अंबाला। अंबाला छावनी के पॉश रिहायशी इलाकों में खाली पड़े प्लॉट गंदगी के अघोषित डंपिंग जोन बन गए हैं। नगर परिषद की अनदेखी के चलते करोड़ों रुपये की कोठियों के आसपास कचरे के ढेर लगे हैं। इससे दुर्गंध और मच्छरों के प्रकोप के कारण स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जनता दरबार में शिकायत पहुंचने के बाद कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मामले पर संज्ञान लेते हुए नगर परिषद अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।अमर उजाला की टीम ने गोबिंद नगर, महेशनगर, राजा पार्क, डिफेंस कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड और सुंदर नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में पड़ताल की तो कई खाली प्लॉटों में गंदगी के ढेर मिले। प्लॉट मालिकों ने वर्षों से जमीन खाली छोड़ रखी है। न चारदीवारी है और न नियमित सफाई। आसपास के लोग और निजी सफाईकर्मी इनमें कचरा व मलबा डाल रहे हैं। झाड़ियों के बीच सड़ते कचरे से उठने वाली दुर्गंध परेशानी बढ़ा रही है।आग्रह के बाद भी नहीं रुका कचरा डालनास्थानीय निवासी सुषमा, गुरमीत कौर और पंकज ने बताया कि कई बार कचरा डालने वालों को समझाया और चेतावनी दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मना करने पर विवाद की स्थिति बन जाती है। कचरे के कारण मच्छर, मक्खियां और बेसहारा पशुओं का जमावड़ा भी बढ़ गया है। इससे डेंगू, मलेरिया सहित बीमारियों का खतरा बना हुआ है।नोटिस के बाद एफआईआर के निर्देशजनता दरबार में लोगों ने फोटो और साक्ष्यों के साथ शिकायत रखी। इस पर अनिल विज ने नगर परिषद सचिव को सभी वार्डों में गंदगी वाले खाली प्लॉट चिह्नित कर मालिकों को नोटिस देने के निर्देश दिए। सफाई और चारदीवारी के लिए समयसीमा तय की जाएगी। सुधार नहीं होने पर मुकदमा दर्ज कराने को कहा गया है।कैबिनेट मंत्री के निर्देशानुसार विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी सफाई निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में गंदगी से अटे खाली प्लॉटों की सूची तैयार करें। इसके आधार पर प्लॉट धारकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। निर्धारित अवधि में सफाई व चारदीवारी न कराने वालों के खिलाफ नियमानुसार चालान और एफआईआर की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।गुलशन कुमार, सचिव, नगर परिषद, सदर अंबाला।