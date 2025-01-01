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Ambala News: आरपीएफ जवानों ने चलती ट्रेन से गिरे यात्री को बचाया

Wed, 04 Nov 2026 01:56 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:56 AM IST
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RPF jawans rescue passenger who fell from a moving train
अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 3 से निकलती मालवा एक्सप्रेस के कोच से नीचे गिरता यात्री
मालवा एक्सप्रेस में बचा हादसा, प्लेटफॉर्म पर गिरते यात्री को खींचा
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। कैंट रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को एक यात्री की जान बाल-बाल बची। वह चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल अमित यादव और अमित फोगट ने यात्री को प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरने से बचा लिया।
जीआरपी के अनुसार, ट्रेन संख्या 12920 मालवा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर तीन से रवाना हो रही थी। इसी दौरान यात्री का संतुलन बिगड़ गया। वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के अंतर में गिरने लगा। जवानों ने दौड़कर यात्री को मजबूती से पकड़ा। उन्होंने उसे खींचकर सुरक्षित ट्रेन के अंदर चढ़ा दिया। यात्रियों ने दोनों जवानों की मुस्तैदी और निडरता की सराहना की। उच्च अधिकारियों को मामले की विस्तृत रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज भेज दी गई है।
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सीसीटीवी में कैद घटना
यह पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जवानों की सतर्कता ने कैसे मौत को मात दी। आरपीएफ प्रभारी रविंदर सिंह ने आम जनता से अपील की है कि चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें। यह जानलेवा हो सकता है।

अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 3 से निकलती मालवा एक्सप्रेस के कोच से नीचे गिरता यात्री

अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 3 से निकलती मालवा एक्सप्रेस के कोच से नीचे गिरता यात्री

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