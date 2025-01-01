Ambala News: आरपीएफ जवानों ने चलती ट्रेन से गिरे यात्री को बचाया

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। कैंट रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को एक यात्री की जान बाल-बाल बची। वह चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल अमित यादव और अमित फोगट ने यात्री को प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच गिरने से बचा लिया।जीआरपी के अनुसार, ट्रेन संख्या 12920 मालवा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर तीन से रवाना हो रही थी। इसी दौरान यात्री का संतुलन बिगड़ गया। वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के अंतर में गिरने लगा। जवानों ने दौड़कर यात्री को मजबूती से पकड़ा। उन्होंने उसे खींचकर सुरक्षित ट्रेन के अंदर चढ़ा दिया। यात्रियों ने दोनों जवानों की मुस्तैदी और निडरता की सराहना की। उच्च अधिकारियों को मामले की विस्तृत रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज भेज दी गई है।सीसीटीवी में कैद घटनायह पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जवानों की सतर्कता ने कैसे मौत को मात दी। आरपीएफ प्रभारी रविंदर सिंह ने आम जनता से अपील की है कि चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास न करें। यह जानलेवा हो सकता है।