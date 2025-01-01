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धूलकोट। नगर निगम सीमा के नजदीक बसे गांव धूलकोट के ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। अधूरे विकास कार्यों, जर्जर नालों और बदहाल व्यवस्थाओं से परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन और नगर निगम से जल्द समाधान की मांग की है।गांव निवासी बलकार ने बताया कि श्मशान घाट की हालत सुधारने के लिए ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से करीब 50 हजार रुपये चंदा जुटाकर मिट्टी का भराव करवाया था, ताकि वहां पक्का निर्माण हो सके।इसके बाद नगर निगम से सड़क बनवाने की मांग की गई, लेकिन निगम ने आधी सड़क बनाकर काम अधूरा छोड़ दिया। सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के लिए की गई खुदाई के बाद करीब पांच फीट का हिस्सा आज भी बदहाल है।वहीं, श्मशान घाट में पानी की टोटियों के पास फर्श भी धंस चुका है। इससे अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। ग्रामीणों ने अधूरे कार्य जल्द पूरे करवाने की मांग की है।