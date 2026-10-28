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अंबाला में सड़क हादसा: मासूम की मौत, मां गंभीर; तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी

Wed, 28 Oct 2026 11:39 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Wed, 28 Oct 2026 11:39 AM IST
सार

परिजनों के अनुसार, राहुल और मोनिका की शादी 2021 में हुई थी और आर्यन उनका दूसरा बच्चा था। इस घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों से होने वाले हादसों पर चिंता जताई है।

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Road accident in Ambala: Child killed, mother critically injured; speeding truck hits motorcycle
मृतक - फोटो : संवाद

विस्तार
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अंबाला सिटी मार्ग पर जंडली पुल के पास मंगलवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में एक साल के मासूम आर्यन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां मोनिका की हालत नाजुक बनी हुई है।

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घटना का विवरण
डेहा कॉलोनी (कैंट) निवासी राहुल, जो कपड़े बेचने का काम करते हैं, मंगलवार रात करीब 7:30 बजे अपनी पत्नी मोनिका और बेटे आर्यन के साथ बाइक से अंबाला सिटी के हरी पैलेस में एक जन्मदिन समारोह में गए थे। रात करीब 11:30 बजे लौटते समय जंडली पुल के पास वे एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए।
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बचाव कार्य और आगे की कार्रवाई
टक्कर के बाद मासूम आर्यन उछलकर हाईवे किनारे झाड़ियों में जा गिरा। राहगीरों ने तुरंत गंभीर रूप से घायल पति-पत्नी को नागरिक अस्पताल पहुंचाया। बच्चे के लापता होने पर तलाश की गई तो उसका शव घटनास्थल के पास मिला। डॉक्टरों ने मोनिका की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजन उन्हें आदेश अस्पताल ले गए।
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परिजनों के अनुसार, राहुल और मोनिका की शादी 2021 में हुई थी और आर्यन उनका दूसरा बच्चा था। इस घटना ने एक बार फिर तेज रफ्तार वाहनों से होने वाले हादसों पर चिंता जताई है।

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