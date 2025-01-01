फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Protest held against FIR against Rahul Gandhi; demand for its withdrawal.

Ambala News: राहुल गांधी पर एफआईआर के विरोध में किया प्रदर्शन, वापस लेने की मांग

Wed, 02 Sep 2026 12:43 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 12:43 AM IST
विज्ञापन
Protest held against FIR against Rahul Gandhi; demand for its withdrawal.
अंबाला सिटी में कांग्रेसीजन प्रदर्शन करते हुए। प्रवक्ता
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

अंबाला सिटी। हल्द्वानी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर दर्ज हुई एफआईआर के विरोध में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी शहरी और ग्रामीण ने केंद्र व उत्तराखंड सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई शहरी जिलाध्यक्ष पवन अग्रवाल, ग्रामीण जिलाध्यक्ष दुष्यंत चौहान और अंबाला कैंट से जिलाध्यक्ष परविंदर सिंह परी ने की। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एफआईआर को तुरंत वापस लेने की मांग की।

पवन अग्रवाल ने कहा कि हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की सभा के बाद कथित शुद्धिकरण की घटना पर राहुल गांधी ने केवल संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय से जुड़े सवाल उठाए थे। भाजपा सरकार ने कार्रवाई करने के बजाय उल्टा राहुल गांधी के खिलाफ ही मामला दर्ज करा दिया, जो न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। इस दौरान हिम्मत सिंह, रोहित शर्मा, नवीन गुप्ता, अशोक सोनी, पार्षद हरमिंदर हीरा, कोमल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed