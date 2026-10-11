Ambala News: अनाज मंडियों में धान की आवक चरम पर उठान हो रहा धीमा

सरकारी और निजी एजेंसियों ने 1.42 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। हालांकि, आवक की तुलना में उठान की रफ्तार धीमी है। अब तक केवल 56,226.41 मीट्रिक टन धान का ही उठान हो पाया है। इस कारण मंडियों में बोरियों का अंबार लगने लगा है।उगाला मंडी में 3,095.40 मीट्रिक टन धान की आवक हुई लेकिन उठान शून्य रहा। जिला खाद्य अधिकारी जितेश गोयल ने उठान की रफ्तार तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को फसल उतारने में परेशानी नहीं होगी। संवाद