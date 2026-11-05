फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Nagar Kirtan taken out with devotion from Gurudwara Shri Panjokhra SahibNagar Kirtan taken out with devotion from Gurudwara Shri Panjokhra Sahib

Ambala News: गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब से श्रद्धा के साथ निकाला नगर कीर्तन

Thu, 05 Nov 2026 02:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
Nagar Kirtan taken out with devotion from Gurudwara Shri Panjokhra SahibNagar Kirtan taken out with devotion from Gurudwara Shri Panjokhra Sahib
अंबाला सिटी। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब से बुधवार सुबह नौ बजे नगर कीर्तन निकाला गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्रछाया और पंज प्यारों की अगुवाई में शुरू हुए इस नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में संगत ने शिरकत की। नगर कीर्तन की शुरुआत गुरुद्वारा परिसर में अरदास के साथ हुई। इस नगर कीर्तन के मार्ग में जगह-जगह संगत की ओर से स्वागत किया गया। नगर कीर्तन में रागी जत्थों और संगत ने गुरुबाणी के मनमोहक कीर्तन व बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। संवाद
विज्ञापन


गुरुद्वारा गोबिंद नगर में हुआ चौपाई साहिब का पाठ
अंबाला। छावनी के गोबिंद नगर गुरुद्वारा साहिब में बुधवार को श्री चौपाई साहिब जी के पाठ का आयोजन किया गया। इस समागम में बड़ी संख्या में स्थानीय संगत ने शिरकत कर गुरु चरणों में शीश नवाया। दोपहर तीन बजे शुरू हुए समागम में संगत की ओर से श्री चौपाई साहिब जी के सामूहिक पाठ किए गए। इसके पश्चात रागी जत्थों ने मनमोहक गुरुबाणी कीर्तन से पूरी संगत को निहाल कर दिया। सतनाम श्री वाहेगुरु और गुरुबाणी से गुरुद्वारा परिसर गूंज उठा। पाठ की समाप्ति पर सरबत के भले के लिए अरदास की गई और संगत में पवित्र गुरु का प्रसाद वितरित किया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed