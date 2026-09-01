Ambala News: कैरम में मुस्कान, टीटी में रौनक जीते

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अंबाला सिटी। राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को एमडीएसडी कॉलेज के स्पोर्ट्स क्लब द्वारा कैरम बोर्ड और टेबल टेनिस प्रतियोगिता काआयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।कैरम छात्रा वर्ग में बीए तृतीय वर्ष की मुस्कान ने स्वर्ण, बीए द्वितीय वर्ष की खुशी ने रजत और बीए तृतीय वर्ष की गौरा ने कांस्य पदक जीता।छात्र वर्ग में बीए प्रथम वर्ष के सुनील ने स्वर्ण, स्वयम ने रजत और शिवम ने कांस्य पदक हासिल किया।टेबल टेनिस छात्र वर्ग में बीकॉम प्रथम वर्ष के रौनक ने स्वर्ण, जबकि बीकॉम तृतीय वर्ष के विक्की और बीकॉम प्रथम वर्ष के सत्यम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्राचार्या डॉ. पूजा अरोड़ा ने विजेताओं को पदक देकर सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, अनुशासन और मानसिक एकाग्रता को भी मजबूत करते हैं।स्पोर्ट्स क्लब की कन्वीनर डॉ. जसप्रीत कौर ने कहा कि कॉलेज का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलों में भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में राजनीति शास्त्र के सहायक प्रोफेसर धनंजय का विशेष योगदान रहा।