Ambala News: वार्ड की बदहाली से नाराज सदस्य ने छोड़ा पद, सदस्यों ने मनाया

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बराड़ा। नगर पालिका के वार्ड-15 से सदस्य विजय छाबड़ा के इस्तीफे की घोषणा के दो घंटे बाद चले हाई वोल्टेज ड्रामे का फिलहाल पटाक्षेप हो गया है। वार्ड में लंबे समय से सफाई ठप होने, खराब स्ट्रीट लाइटों और विकास कार्यों की अनदेखी से नाराज होकर उन्होंने सोशल मीडिया पर इस्तीफे की पोस्ट शेयर की थी।इसके तुरंत बाद अन्य वार्ड सदस्य एकजुट होकर उनके कार्यालय पहुंचे और मनाकर फैसला वापस कराया। छाबड़ा ने बताया कि पालिका की बैठकों और अधिकारियों को शिकायत के बाद भी बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था। मामले पर दिग्विजय सिंह, शमशेर सिंह और विजय राणा समेत अन्य सदस्यों ने सामूहिक रूप से समस्याएं उठाने की बात कही। अब सभी वार्ड सदस्य नपा अध्यक्ष रजत मलिक और पूर्व विधायक संतोष चौहान सारवन से मुलाकात कर आगे की रणनीति तैयार करेंगे।नगर पालिका अध्यक्ष रजत मलिक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि वह किसी जरूरी काम के कारण बुधवार को दिनभर शहर से बाहर थे। हालांकि, उन्हें वार्ड सदस्य विजय छाबड़ा की नाराजगी और इस्तीफा देने संबंधी मामले की जानकारी मिली है। उन्होंने आश्वस्त किया कि किसी भी विकास कार्य में अनावश्यक देरी नहीं होने दी जाएगी।