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संवाद न्यूज एजेंसीअंबाला। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं को एप और पोर्टल पर आवेदन भरते समय आ रही तकनीकी खामियों व एरर के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी न हो पाने और पहले से भरे गए फार्म रिजेक्ट होने से लाभार्थियों में नाराजगी है।अधिकांश महिलाओं के ऑनलाइन आवेदन में लाइव फोटो कैप्चर करने के चरण में दिक्कत आ रही है। फोटो अपलोड या कैप्चर होते समय पोर्टल पर एरर आने से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसके चलते महिलाओं को बार-बार सीएससी केंद्रों के चक्कर लगाने और इंतजार करने को मजबूर होना पड़ रहा है।सीएससी केंद्र के लगाने पड़ रहे चक्करज्योति ने बताया कि वह कई दिनों से लाडो लक्ष्मी योजना का फार्म भरवाने के लिए सीएससी केंद्र के चक्कर लगा रही हूं। लाइव फोटो लेते ही एप पर एरर आ जाता है और फार्म आगे ही नहीं बढ़ता। कामकाज छोड़कर बार-बार आना पड़ता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा।ऑनलाइन भरा था आवेदन, तकनीकी खामियों से हुआ रिजेक्टअनोखी ने बताया कि उन्होंने पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर दिया था, लेकिन अब पता चला है कि फार्म रिजेक्ट हो गया है। दोबारा आवेदन करने में भी तकनीकी दिक्कत आ रही है। प्रशासन को जल्द पोर्टल की खामी दूर करनी चाहिए ताकि महिलाओं को राहत मिल सके।पोर्टल में कभी कभी तकनीकी एरर आ जाता है, इस बारे में हमारी और से मुख्यालय में जानकारी दे दी गई है। जल्द ही एरर की समस्या खत्म हो जाएगी।सुरजीत कौर, समाज कल्याण अधिकारी।