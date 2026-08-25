Ambala News: हनीट्रैप में फंसा लूटपाट मामले में महिला सहित पांच काबू

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मंगलवार को पांचों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में आरोपियों ने बब्याल के रमन अत्री का अपहरण कर पिटाई करके पिस्ताैल के बल पर 2.98 लाख रुपये लूट लिए थे।जीरकपुर में हुई थी मुलाकातबब्याल निवासी पीड़ित रमन अत्री ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी मुलाकात जीरकपुर में एक महिला से हुई थी। इसके बाद महिला ने 16 अगस्त को उसे अंबाला आने की बात कही और मिलने के लिए कैंट स्थित एक होटल में बुला लिया। जैसे ही वह होटल के कमरे में उसके पास आई तो कुछ समय बाद कुछ साथी युवकों ने दरवाजा खटखटाया और जबरन कमरे के भीतर घुस आए। कमरे में घुसते ही आरोपियों ने रमन पर पिस्ताैल तान दी और पीटा। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देकर पैसे ले लिए थे। बाद में कार में डालकर जीरकपुर ले जाकर भी पैसे खाते में डलवाकर लूटपाट कर छोड़ दिया था।