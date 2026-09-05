Ambala News: महिला से मारपीट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला Updated Sat, 05 Sep 2026 01:20 AM IST
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शहजादपुर। बिछपड़ी गांव में एक महिला ने अपने रिश्तेदार पर घर में घुसकर जबरदस्ती करने, कपड़े फाड़ने और मारपीट का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस की जांच में छेड़छाड़ के आरोप झूठे पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने महिला से मारपीट करने के आरोप में रिश्तेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
पीड़िता साजिया ने अपने रिश्तेदार कृशन उर्फ जराविंद्र खान पर घर में घुसकर जबरदस्ती करने, कपड़े फाड़ने और मारपीट का आरोप लगाया था। हालांकि, जांच अधिकारी नवजीत कौर की ओर से मौके पर की गई तफ्तीश और चश्मदीदों के बयानों से सामने आया कि विवाद एक सितंबर को मोबाइल से वीडियो बनाने की बात पर शुरू हुआ था। 2 सितंबर को गली में हुई बहस के दौरान बीच-बचाव में आई चोटों की पुष्टि अस्पताल की एमएलआर में हुई है। पीड़िता के हाथ और टांग पर चोटें पाई गईं, जिनमें से एक घाव तेजधार हथियार का है। संवाद
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पीड़िता साजिया ने अपने रिश्तेदार कृशन उर्फ जराविंद्र खान पर घर में घुसकर जबरदस्ती करने, कपड़े फाड़ने और मारपीट का आरोप लगाया था। हालांकि, जांच अधिकारी नवजीत कौर की ओर से मौके पर की गई तफ्तीश और चश्मदीदों के बयानों से सामने आया कि विवाद एक सितंबर को मोबाइल से वीडियो बनाने की बात पर शुरू हुआ था। 2 सितंबर को गली में हुई बहस के दौरान बीच-बचाव में आई चोटों की पुष्टि अस्पताल की एमएलआर में हुई है। पीड़िता के हाथ और टांग पर चोटें पाई गईं, जिनमें से एक घाव तेजधार हथियार का है। संवाद
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