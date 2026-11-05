Ambala News: कैंट स्टेशन पर गंदगी देख डीआरएम नाराज सीएचआई का तबादला

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कैंट स्टेशन पर गंदगी देखकर विनोद भाटिया ने नाराजगी जताई थी। स्वच्छता व्यवस्था को सुचारु रखने की जिम्मेदारी कनिष्ठ अधिकारी अमर धरम सिंह को सौंपी गई है। आधिकारिक पत्र के अनुसार, सीनियर डीसीएम/पीएस के आदेश पर हरेंद्र सिंह का मौजूदा प्रोफाइल वापस ले लिया गया है।उन्हें आगामी आदेशों तक मंडल कार्यालय के वाणिज्य विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक, कुछ समय पहले भी स्टेशन निरीक्षण के दौरान खामियां मिली थीं। तब आईओडब्ल्यू का भी तबादला किया गया था। संवाद