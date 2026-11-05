Ambala News: कैंट स्टेशन पर गंदगी देख डीआरएम नाराज सीएचआई का तबादला
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:40 AM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:40 AM IST
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अंबाला। रेलवे प्रशासन ने कैंट रेलवे स्टेशन पर गंदगी और अव्यवस्थाओं को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मंडल रेल प्रबंधक विनोद भाटिया के निर्देश पर मुख्य सफाई निरीक्षक हरेंद्र सिंह का तत्काल तबादला कर दिया गया है।
कैंट स्टेशन पर गंदगी देखकर विनोद भाटिया ने नाराजगी जताई थी। स्वच्छता व्यवस्था को सुचारु रखने की जिम्मेदारी कनिष्ठ अधिकारी अमर धरम सिंह को सौंपी गई है। आधिकारिक पत्र के अनुसार, सीनियर डीसीएम/पीएस के आदेश पर हरेंद्र सिंह का मौजूदा प्रोफाइल वापस ले लिया गया है।
उन्हें आगामी आदेशों तक मंडल कार्यालय के वाणिज्य विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक, कुछ समय पहले भी स्टेशन निरीक्षण के दौरान खामियां मिली थीं। तब आईओडब्ल्यू का भी तबादला किया गया था। संवाद
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कैंट स्टेशन पर गंदगी देखकर विनोद भाटिया ने नाराजगी जताई थी। स्वच्छता व्यवस्था को सुचारु रखने की जिम्मेदारी कनिष्ठ अधिकारी अमर धरम सिंह को सौंपी गई है। आधिकारिक पत्र के अनुसार, सीनियर डीसीएम/पीएस के आदेश पर हरेंद्र सिंह का मौजूदा प्रोफाइल वापस ले लिया गया है।
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उन्हें आगामी आदेशों तक मंडल कार्यालय के वाणिज्य विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक, कुछ समय पहले भी स्टेशन निरीक्षण के दौरान खामियां मिली थीं। तब आईओडब्ल्यू का भी तबादला किया गया था। संवाद
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