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अंबाला सिटी। निर्मल विहार के जिंदल विला में दिव्या जिंदल के आवास पर वूमेन सोशल वेलफेयर सोसायटी की सदस्यों ने सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सुंदर भजन और कीर्तन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के अंत में प्रसाद के रूप में मिठाई और फल बांटे गए। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एंबेसडर वीना ढल ने कहा कि आज की आधुनिक महिलाएं जीवनशैली अपनाने के साथ धर्म से जुड़ाव महसूस करती हैं। उन्होंने परिवार के सदस्यों को पूजा-पाठ के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। इस आयोजन में श्रद्धा चितकारा, सारिका रोनी, वीनस नागी, रिधिमा बक्शी, दिव्यानी नागी, रितू शर्मा, संगीता आहूजा आदि मौजूद रहीं। संवाद