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शहजादपुर। गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर नारायणगढ़ चीनी मिल, बनौंदी के बाहर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को नौवें दिन भी जारी रहा। कड़ाके की ठंड के बावजूद धरने पर बैठे किसानों की सुध लेने के लिए अब तक न तो प्रशासन और न ही सरकार का कोई प्रतिनिधि पहुंचा है।किसानों को बातचीत के लिए भी नहीं बुलाया गया। इससे गन्ना उत्पादकों में रोष बढ़ता जा रहा है। किसानों की एकजुटता का असर मिल के पेराई सत्र पर भी दिखाई दे रहा है। नया पेराई सत्र शुरू हुए छह दिन बीत चुके हैं, लेकिन शनिवार तक एक भी किसान गन्ना लेकर मिल नहीं पहुंचा। इसके कारण पेराई कार्य पूरी तरह ठप है और मिल परिसर के यार्ड में सन्नाटा पसरा हुआ है।भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के जिला प्रधान मलकीत सिंह, गन्ना संघर्ष समिति के अध्यक्ष विनोद राणा और संयुक्त गन्ना समिति के अध्यक्ष धनराज ने कहा कि 600 रुपये प्रति क्विंटल भाव घोषित होने तक मिल को गन्ना नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा।