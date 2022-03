हरियाणा: अंबाला में शिक्षण संस्थान के पास मिले तीन हैंड ग्रेनेट और आईईडी, किए निष्क्रिय, एनआईए को भेजी सूचना

हरियाणा के अंबाला सिटी में अंबाला-चंडीगढ़ रोड पर पंजाब और हरियाणा सीमा के साथ लगते सद्दोपुर गांव की जद में रविवार को तीन सक्रिय हैंड ग्रेनेड और एक एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) मिलने से हड़कंप मच गया। यह हैंड ग्रेनेड और डिवाइस हाईवे से 50 मीटर अंदर खाली मैदान में झाड़ियों में पड़े हुए थे। पुलिस को इसकी सूचना एमएम यूनिवर्सिटी के पास ही काम कर रहे कर्मचारी ने दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत बम डिफ्यूज टीम को इसके बारे में सूचित किया गया। एसपी ने बताया कि इस बारे में एनआईए और अन्य केंद्रीय एजेंसियों को भी सूचित किया गया है।

Haryana | Three live hand grenades & one IED were recovered outside a private university on the Ambala-Chandigarh highway, which has been disposed of. The matter is being investigated. NIA and other central agencies have also been informed: Jashdeep Randhawa, SP, Ambala, Haryana pic.twitter.com/AtYNiqHePX